Отныне прерывание беременности разрешается только после изнасилования или при угрозе жизни матери.

Решение Конституционного суда Польши об ужесточении запрета абортов опубликовано и вступит в силу.

Читайте такжеПравительство Эстонии впервые возглавила женщинаОб этом сегодня сообщила пресс-служба польского правительства, передает DW.

Различные движения за права женщин уже анонсировали проведение акций протеста в Варшаве под зданием Конституционного суда, а также в других польских городах.

Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

Во время протестов против решения Конституционного суда на улицы польских городов выходили сотни тысяч противников запрета абортов. Часть демонстрантов была агрессивно настроена против католической церкви, которая традиционно выступает против абортов.

Были зафиксированы случаи, когда протестующие срывали проведение церковных служб, заходили в храмы с плакатами, призывая к защите прав женщин и возвращения им возможности самим решать, прерывать беременность или нет.

Решение суда должно было вступить в силу еще 2 ноября прошлого года, однако 3 ноября стало известно, что польское правительство решило отложить выполнение этого решения из-за волны массовых протестов, прокатившихся по стране.

Дочь и советница президента Польши по социальным вопросам Кинга Дуда осудила решение Конституционного Суда о запрете абортов.

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Автор: Тамара Отовская