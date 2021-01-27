Решение суда должно было вступить в силу еще 2 ноября прошлого года / фото УНИАН

Решение Конституционного суда Польши об ужесточении запрета абортов опубликовано и вступит в силу.

Читайте такжеПравительство Эстонии впервые возглавила женщинаОб этом сегодня сообщила пресс-служба польского правительства, передает DW.

Различные движения за права женщин уже анонсировали проведение акций протеста в Варшаве под зданием Конституционного суда, а также в других польских городах.

Запрет абортов в Польше

  • В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.
  • Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

  • Во время протестов против решения Конституционного суда на улицы польских городов выходили сотни тысяч противников запрета абортов. Часть демонстрантов была агрессивно настроена против католической церкви, которая традиционно выступает против абортов.

  • Были зафиксированы случаи, когда протестующие срывали проведение церковных служб, заходили в храмы с плакатами, призывая к защите прав женщин и возвращения им возможности самим решать, прерывать беременность или нет.

  • Решение суда должно было вступить в силу еще 2 ноября прошлого года, однако 3 ноября стало известно, что польское правительство решило отложить выполнение этого решения из-за волны массовых протестов, прокатившихся по стране.
  • Дочь и советница президента Польши по социальным вопросам Кинга Дуда осудила решение Конституционного Суда о запрете абортов.

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Автор: Тамара Отовская