Большая поддержка Украины является абсолютно необходимой, чтобы избежать коллапса и не дать России применить свое оружие, говорит эксперт.

Ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина могут лишь усилить поддержку Украины со стороны мира. В то же время применение такого оружия не имеет целесообразности, говорит французский военный эксперт Ксавье Тительман.

"Да, мы должны бояться этого, потому что это реальность, и мы на самом деле не знаем, чего стоят эти угрозы Путина. Однако сегодня это не вызывает доверия с военной точки зрения. Ценность ядерного оружия в конфигурации линий фронта, которые сегодня почти не двигаются, не очень интересна... Несколько сотен человек, безусловно, погибнут от такого удара. Но за ними стоят другие линии, которые организованы и будут продолжать бороться", – пояснил он в комментарии "Укринформу".

По мнению эксперта, подобная риторика правителя Кремля играет на руку Украине в контексте усиления международной поддержки. Тительман отметил, что Украина объясняет миру, что ответственность за изменение мирового порядка будет лежать на России. Тогда как сама Москва, очевидно, к этому не готова. Причем ни в отношениях с США, ни в отношениях с Китаем.

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"Поэтому большая поддержка Украины является абсолютно необходимой, чтобы избежать коллапса и не дать России применить свое оружие. Проще говоря, сегодняшнее украинское сопротивление, если мы будем лучше его поддерживать, поможет избежать Третьей мировой войны и применения оружия Россией", – продолжил эксперт.

Тительман добавил, что неспособность партнеров поддержать Украину на нужном ей уровне, чтобы вернуть захваченные территории, он считает поражением.

Ядерная риторика РФ

С начала войны против Украины РФ не один раз прибегала к ядерным угрозам. Когда утром 21 ноября Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, она фактически провела демонстрацию возможности ядерного удара, считают эксперты Defense Express.

В конце сентября РФ изменила ядерную доктрину. Среди нововведений – Россия может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников.

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