Трое военнослужащих Индии погибли в результате военного столкновения на границе с КНР

Индия и Китай уже длительное время имеют претензии на территорию вдоль границы Гималаев протяженностью 3500 км.

Индийская армия заявила во вторник, что один из ее офицеров и двое солдат погибли в результате «насильственного столкновения» на оспариваемой границе с Китаем. Это первый подобный инцидент за десятилетие между соседями, обладающими ядерным оружием.

Об этом сообщает Reuters.

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Высокопоставленные чиновники с обеих сторон собрались, чтобы унять настроения.

В то же время, МИД Китая ответил, что не знает об этом инциденте, и предупредил Индию не принимать односторонних действий и не создавать проблемы.

Индия и Китай уже длительное время имеют претензии на территорию вдоль границы Гималаев протяженностью 3500 км, но споры оставались преимущественно мирными после пограничной войны в 1962 году.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что страна сокращает численность американского войска в Германии, и обвинил Берлин в просрочке финансирования оборонных расходов НАТО.

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