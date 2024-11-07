Политик уточнил, что Трамп совершил звонок со своей роскошной виллы Мар-а-Лаго.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того, как провел телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, заявил о "больших планах на будущее". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!", - отметил он.

Также во время своего поздравления Орбан отметил, что победа Трампа является "крупнейшим возвращением в политической истории США".

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"Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужная победа для всего мира!", - написал он 6 ноября, не дожидаясь официальных результатов голосования.

Виктор Орбан - последние заявления

В то же время премьер-министр Венгрии заявил, что из-за победы Дональда Трампа на выборах в США Европейский союз должен выработать новую стратегию действий в отношении Украины. По его словам, такой результат выборов ставит на повестку дня вопрос о способности Европы самостоятельно продолжать военную и финансовую помощь Украине.

Также Виктор Орбан поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах. Во время своего обращения политик поблагодарил правительство Грузии за то, что страну "не превратили во вторую Украину".

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