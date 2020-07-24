В ЕС отреагировали на массовые задержания в Беларуси накануне президентских выборов

В Евросоюзе обеспокоены нарушениями прав человека и избирательного законодательства в Беларуси.

В ЕС прокомментировали массовые задержания участников протестных акций в Беларуси, которые проходят накануне президентских выборов в республике.

Об этом стало известно по итогам специальной встречи чиновников Европейского союза и Беларуси, которая была сосредоточена на ситуации в области прав человека и демократии в контексте предстоящих президентских выборов 9 августа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление еврочиновников.

"ЕС подтвердил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Беларусью основных свобод и похоже произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса. ЕС призвал Беларусь освободить всех задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также на справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование", - говорится в заявлении.

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Кроме того, ЕС выразил сожаление, что Беларусь своевременно не продлила приглашение для Офиса ООН по демократическим институтам и правам человека и призвал соблюдать международные избирательных стандартов в течение избирательного процесса.

Стороны также обсудили состояние переговоров относительно приоритетов партнерства между ЕС и Беларуси, важным средством активизации двустороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

"Сторона ЕС подчеркнула важность дальнейшего тесного сотрудничества Беларуси с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности во время выполнения стресс-теста на Белорусской АЭС", - говорится в заявлении.

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Делегацию ЕС возглавил Люк Девинь, исполняющий обязанности директора по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Как сообщал УНИАН, накануне Лукашенко приказал выдворять из Беларуси журналистов мировых СМИ.

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