Кроме того, около 30 тыс. человек в Беларуси подверглись репрессиям в различных формах: задержания, аресты, штрафы, избиения и тому подобное.

На сегодня в Беларуси 156 политических заключенных.

Читайте такжеГражданка Швейцарии попала в белорусскую колонию за сорванную с омоновца балаклаву - СМИКак передает корреспондент УНИАН, об этом во время ежегодной «правозащитной НЕконференции» заявила представитель правозащитного центра «Весна» Наталья Сацункевич.

"Ситуация с правами человека в Беларуси всегда была сложной, но в этом году ухудшения в этой ситуации просто катастрофические. Начались они с началом избирательной кампании в начале мая: власть начала планомерно уничтожать политических оппонентов, которые до сих пор находятся в СИЗО. В том числе Виктор Бабарика... и Сергей Тихановский", - отметила она.

Правозащитница добавила, что кульминация произошла в день выборов, 9 августа, когда произошло подавление акций протеста, насилие в отношении задержанных участников протестов в отделениях милиции и изоляторах временного содержания.

"Проблема в том, что это все не останавливается, ведь мы и сейчас ежедневно видим задержания... По нашим оценкам, около 30 тыс. людей в Беларуси подверглись репрессиям в разных формах - это и задержания, и аресты, и штрафы, и избиения... Сейчас у нас в стране 156 политических заключенных и еще не менее 400 человек проходят по разным статьям Уголовного кодекса", - отметила Сацункевич.

По ее словам, в то же время не возбуждено ни одного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые применяли пытки и насилие в отношении людей.

"Это ужасные ситуации, и с ними очень тяжело работать, потому что правовые механизмы не действуют в Беларуси", - подчеркнула правозащитница.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер в отношении 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента в Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Антонина Доломанжи