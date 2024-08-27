Украина сделала предупреждение Беларуси в связи с недавним наращиванием белорусских сил на украинской границе.

Александр Лукашенко на фоне страха за свой режим вряд ли вступит в войну против Украины, однако может в угоду Путину отвлечь и растянуть украинские войска.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). "Наращивание белорусских войск вдоль украинской границы имеет целью отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта", - считают аналитики.

Они добавили, что по их оценкам, белорусские войска по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину. "Белорусское вторжение в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ухудшит способность Лукашенко защищать свой режим, поэтому он очень маловероятно рискнет пойти на войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство", - говорится в отчете.

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Аналитики добавили, что президентские выборы в Беларуси должны состояться в феврале 2025 года, и Лукашенко хочет сохранить контроль над общественными настроениями, а также влияние на военных для подавления любых вероятных протестов, связанных с выборами.

В Институте напомнили, что Украина сделала предупреждение Беларуси в связи с недавним наращиванием белорусских сил на украинской границе в Гомельской области.

Ситуация в Беларуси

25 августа стало известно, что Вооруженные силы Беларусипод видом учений сосредотачивают большое количество личного состава, вооружения и военной техники на границе с Украиной.

В частности, в Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику вблизи северных границ Украины. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

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