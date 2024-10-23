В то же время в России заявили, что готовы направить своих силовиков, если в Беларуси вспыхнут протесты.

В Беларуси новые выборы президента состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщает "БелТА".

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко, инаугурация нынешнего президента страны Александра Лукашенко состоялась 23 сентября 2020 года. Поэтому следующие выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

"Основной закон не запрещает проводить выборы раньше, он запрещает проводить их позже установленного срока. По мнению Центральной избирательной комиссии оптимальной датой для проведения выборов Президента Республики Беларусь видится 26 января 2025 года", - заявил он.

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В то же время посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что в случае "попыток дестабилизации" во время выборов в стране, Россия обязательно окажет свою "помощь" и "поддержку", его слова цитирует The Moscow Times.

"О возможных акциях такого рода накануне выборов предупреждал и глава белорусского государства, и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены - значит, готовы", - подчеркнул Грызлов.

Возможность протестов в Беларуси

Летом белорусский доброволец "Янки" заявил, что сейчас в Беларуси почти некому высказываться против режима Лукашенко, ведь большинство участниц акций протеста, которые были в 2020 году, уже выехали из страны. По его словам, в 2020 году протестующие не решились на радикальные действия, а потом их просто запугали.

"После главных дней протестов люди не шли радикально, а с поднятыми руками ходили по центру. И КГБ Беларуси просто приходило и закрывало их в тюрьмы. Это продолжалось неделями", - напомнил он.

"Янки" добавил, что люди в Беларуси понимают, что находятся под пристальным наблюдением, поэтому не рискуют критиковать власть или определенные службы.

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