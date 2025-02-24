Задача Зеленского уже не в том, как вдохновить мир, а в том, как удержать его на стороне Украины.

Через три года после полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский столкнулся со своим самым большим страхом – войной без поддержки США, пишет Financial Times.

"Ему предстоит сложнейшая политическая битва. Задача состоит уже не в том, как вдохновить мир, а в том, как удержать его на стороне Украины... Теперь, когда будущее страны висит на волоске, актер, ставший президентом, оказался в спектакле другого рода - в том, где оживший Трамп переписывает за него сценарий", - пишет издание.

Конфликт по соглашению о недрах

Как пишет FT, Зеленский вступил в конфликт с министром финансов Трампа Скоттом Бессентом из-за деталей предложения, которое требовало 50 процентов прав на ценные минералы Украины, чтобы вернуть 500 миллиардов долларов – якобы за прошлую военную помощь, ценник, который Трамп, похоже, взял из воздуха. При этом высокопоставленные украинские чиновники рассказали Financial Times, что Бессент потребовал от Зеленского подписать сделку прямо там и тогда.

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"Но украинский президент отказался, после чего заявил журналистам, стоя рядом с заметно взволнованным Бессентом, у которого дрожали руки, что Киев отвезет сделку в Мюнхен, где она будет обсуждаться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими американскими чиновниками", пишет изздание.

По состоянию на конец воскресенья сделка все еще не была согласована, даже после переговоров, которые продолжались по ночам в течение нескольких дней. При этом в Киеве рассматривают недавнюю словесную войну Трампа с Зеленским как попытку принудить Украину принять соглашение о минеральных ресурсах. Так, президент США назвал своего украинского коллегу "диктатором без выборов" и ошибочно обвинил его в развязывании войны. Трамп также обрушился на популярность Зеленского, ошибочно заявив, что рейтинг одобрения украинского президента упал всего до 4 процентов.

"Зеленский, чья собственная команда заявила, что он, как и Трамп, ранимый и может плохо реагировать на критику, затем обрушился на Трампа, заявив, что президент США живет в российском "дезинформационном пузыре", - пишет FT.

При этом бывший высокопоставленный украинский чиновник, тесно работавший с президентом, отметил в комментарии изданию, что "Зеленский время от времени позволяет своим эмоциям принимать решения".

"Он попал в беду, потому что дал честный и немедленный ответ", - сказал он.

Отсутствие связей с администрацией Трампа

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак сказал FT, что наладить тесные связи с новой администрацией было "непросто".

По словам Ермака, он поддерживал контакты с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и специальным посланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Однако эти отношения все еще новы и далеки от той прочной связи, которую Ермак установил с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена, глава ОП часто называл своим "близким другом", пишет FT.

Один из бывших правительственных чиновников отметил, что "не похоже, чтобы между Зеленским и людьми Трампа был реальный разговор". Ермак "вложил все силы" в отношения с бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео, а Зеленский прислушивается к сенатору-республиканцу Линдси Грэму, "но его влияние переоценивают", добавил он.

В то же вреимя, подчеркивает издание, такая конфронтационная позиция Трампа приносит не только проблемы, но и оказывает непреднамеренный положительный эффект. Вместо того чтобы изолировать Зеленского, его высказывания могут способствовать росту внутренней поддержки украинского лидера.

Украина и США - заявления Зеленского

Ранее президент Украины рассказал, почему отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых с США. По его словам, в документе не были указаны конкретные гарантии безопасности для Украины.

Он также заявил, что кто-то дезинформирует Дональда Трампа на тему выборов в Украине.

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