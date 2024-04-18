По ее словам, "хорошие русские" – это "очень плохая фраза".

Вдова Алексея Навального – Юлия Навальная – заявила, что вторжение РФ в Украину – это "не война России", а "война Путина". Она упрекнула Украину в нежелании искать "антивоенных россиян".

"Хорошие русские" – очень плохая фраза. Я считаю, что они (украинцы) просто не хотят искать этих антивоенных россиян. Но такие россияне все-таки существуют. Просто трудно ожидать, что они выйдут на улицу, потому что, как я уже сказала, не все люди – герои. Они готовы прибегнуть к разным видам борьбы. Важно поддерживать этих людей, и я считаю, что игнорировать их – ошибка правительства Украины", – сказала она в интервью TIME.

По словам Навальной, в России есть "агрессивное меньшинство", которое поддерживает войну Против Украины, и диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы его поощрить.

Видео дня

"Обычные украинцы понимают то, что не все россияне настроены против них. Но когда речь заходит об украинском правительстве, я думаю, было бы правильно, если бы оно помнило об этих людях. Это явно не война России. Это война Путина. Конечно, есть очень агрессивное, поддерживающее войну меньшинство. Оно выделяется, но его очень мало. Путин делает все возможное, чтобы его поощрить. Он указывает на них и говорит: "Смотрите, все такие!" Но это неправда. Большинство людей по разным причинам хотят, чтобы война закончилась", – добавила Навальная.

В то же время на вопрос о том, является ли одной из ее целей найти общий язык с руководством Украины и сотрудничать с ним, она сказала, что ей сложно ответить, потому что это зависит не только от нее.

Другие заявления Навальной о войне РФ против Украины

В феврале 2024 года Юлия Навальная выступала с трибуны Европарламента. Это случилось через несколько дней после того, как стало известно о смерти Алексея Навального, который находился в одной из колоний Заполярья.

В своей речи она призвала Запад прекратить издавать бесполезные резолюции и начать действовать более креативно. По ее словам, самое страшное здесь то, что "все стали привыкать к войне" и считают, что в конечном итоге с Путиным все равно придется договариваться.

Вас также могут заинтересовать новости: