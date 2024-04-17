В список 100 самых влиятельных людей вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Журнал TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей планеты в 2024 году. В этот раз категорию "Лидеров" возглавила жена умершего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная.

Добавить Навальную в список вызвалась вице-президент США Камала Харрис. Американку восхитило, что россиянка стояла на сцене в Мюнхене после известия о смерти ее мужа и ее желание "продолжать его дело". Юлия Навальная "теперь взяла на себя роль лидера на мировой арене", утверждает Харрис.

В категории "Лидеры" на этот раз нет президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской, попадавших в список в 2022 и 2023 годах.

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Из украинцев в списке есть только глава Офиса президента Андрей Ермак, кандидатуру которого представил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Андрей Ермак — человек, который играл центральную роль в обеспечении работы правительства. После полномасштабного вторжения он донес послание Зеленского всему миру, создав мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг вопросов, от санкций до окружающей среды… В великий момент для Украины и демократии Андрей Ермак не только стал решительным лидером, но и доказал, что он им является", - заявил Расмуссен.

Среди других мировых лидеров, внесенных в список влиятельных людей TIME – премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Рейтинг Time100 - что известно

Time 100 - список самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Time в категориях "Люди искусства", "Кумиры", "Первопроходцы", "Титаны", "Инноваторы" и "Лидеры". Впервые его опубликовали в 1999 году.

В 2022 году, когда Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины, президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time. За его кандидатуру отдали более 3,3 миллиона голосов, что составляет 5% от общего числа проголосовавших.

В 2023 году в список TIME100 вошла первая леди Украины Елена Зеленская.

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