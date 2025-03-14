Переговоры о возможном прекращении огня в Украине до сих пор велись без участия европейцев, отметили в издании.

Советники по безопасности Германии, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон для переговоров по Украине. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что с неанонсированным визитом в США срочно отправился советник по безопасности канцлера Олафа Шольца Йенс Плетнер

"Плетнер вместе со своим британским коллегой Джонатаном Пауэллом встречается в Белом доме с Майком Уолтцем, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности… Во встрече также примет участие советник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам безопасности Эммануэль Бонн", - говорится в сообщении.

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Акцентируется, что данный дипломатический блиц был организован в сжатые сроки и пришелся на "критический момент переговоров о прекращении огня в войне России против Украины".

Переговоры о возможном прекращении огня в Украине до сих пор велись без участия европейцев, добавили в издании.

Перемирие в Украине - актуальное

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Путину на самом деле не нужно перемирие:

"Вчера мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас... Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу".

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