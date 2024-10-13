Энн Эпплбаум рассказала о том, как должен действовать Запад, чтобы принести долгожданный мир не только в Европе, но и в мире.

Иран хочет воспользоваться моментом, пока США и Европа будут слишком заняты войной в Украине, в противостоянии против Израиля, заявила известная журналистка Энн Эпплбаум, супруга министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

В интервью Welt она отметила, что у Европы ограничено дипломатическое и военное влияние на Ближний Восток, поэтому странам ЕС необходимо сосредоточиться на противостоянии с Россией, определить окончательный исход войны в Украине и победить союзника Ирана, чтобы ослабить мощь "автократического альянса".

На вопрос о том, чем именно является Россия сейчас, Эпплбаум заявила, что это "страна в упадке":

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"Умирающая страна, которая в корне нестабильна. Мы не только не знаем, кто будет следующим лидером, мы даже не знаем, кто его выберет. Поэтому, когда бы ни произошли изменения в верхах, по какой бы причине это ни случилось, наступит кризис".

Кроме того, журналистка считает, что до сих пор самой большой угрозой является то, что поражение Украины изменит власть в Европе и мире. И это, по ее словам, является главной целью Путина.

"Наша вера в то, что Украина не может победить, является причиной того, почему она до сих пор не победила", - подчеркнула она. И добавила, что, помимо этого, есть все доказательства, которые говорят о том, что Россия успевает консультировать ХАМАС в агрессии против Израиля, а также помогать Ирану в ходе ядерной программы.

Война в Украине - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп имеет явное преимущество перед Харрис в вопросе войны в Украине. Более того, многие считают, что он сможет лучше справиться и с войной Израиля и ХАМАС.

Кроме того, отправит ли Путин солдат КНДР на войну в Украину. Эксперт оценил вероятность и заявил, что в таком случае западным партнерам следует пересмотреть подходы и отношение к войне...

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