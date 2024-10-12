Глава МИД Польши рассказал о том, что в ближайшее время на территории страны будет открыта база ПВО.

В Редзиково (Поморское воеводство) в ближайшие недели будет открыта база противоракетной обороны, являющейся частью "щита НАТО", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он также пытался договориться, чтобы сбивать и российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские, пишет PAP со ссылкой на интервью Radio Rebeliant.

Открытие базы ПРО является частью договоренности, заключенной с Америкой, говорится в материале.

"Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, а между тем она уже есть и через минуту будет торжественно открыта", - заявил Сикорский.

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СМИ пишет, что оперативная готовность базы противоракетной обороны в Редзиково была объявлена по результатам саммита НАТО в Вашингтоне, который прошел в июле 2024 года. Открытие базы — часть европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA), который предназначен для защиты Европы от баллистических ракет, запускаемых с территории Ирана.

Сикорский не упомянул, является ли это событие "ответом" на просьбу президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские воздушные цели над украинской территорией.

Редзиково находится примерно в 800 километрах от границы Польши с Украиной.

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Ранее УНИАН сообщал, что Польша "конституционно обязана" сбивать ракеты РФ, но НАТО запрещает, по словам Сикорского.

"Как бы ни закончилась война, через пару лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия", - заявил аналитик, анализируя слова главы МИД Польши.

Кроме того, глава МИД Польши четко объяснил, кто финансирует Starlink для Украины.

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