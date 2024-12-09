По ситуации в Сирии определенная часть комментаторов пишет: страна сейчас погрузится в такой хаос, что впоследствии режим Асада будут вспоминать с благодарностью. А в качестве примера приводят Ирак: падение режима Хусейна привело к глубокому хаосу. Эта точка зрения заслуживает того, чтобы быть проанализирована.

Во-первых, режим Асада совершал в отношении собственного населения массовые убийства, бомбардировки городов, пытки и внесудебные казни десятков тысяч людей, применял химическое оружие, совершал депортации, уничтожал больницы вместе с пациентами и врачами, создавал искусственный голод и гуманитарные катастрофы. Эти действия привели к гибели сотен тысяч людей, а миллионы заставили стать беженцами. Каких худших новостей по сравнению с этими вы теперь ждете из Сирии?

Во-вторых, любая диктатура основывается на вере в то, что люди не способны сами с собой справиться. Они все малыши, незрелые и неспособные, поэтому им нужен руководитель, который лучше них знает, как им жить. Нацисты, коммунисты, теократы-аятоллы, колониалисты и просто людоеды - все они рассказывают эту историю. Собственно, диктаторы оправдывают свое насилие тем, что без него было бы еще больше насилия. (Лучший способ защититься от дракона - иметь своего собственного дракона, говорили герои Шварца).

Видео дня

Однако люди, приложившие усилия к свержению диктатора, тем самым продемонстрировали собственную субъектность. Они оказались способными. Они не малыши, а взрослые, взявшие на себя ответственность. Возможно, у них получится. Возможно, у них не получится: не хватит знаний, единства, эмпатии, зрелости, силы человеческих сетей, толерантности. Возможно, они в конце концов станут такими же людоедами. Но по крайней мере есть шанс. Шанс на свободу всегда лучше гарантированной несвободы.

Германия после Гитлера стала демократией, а Италия после Муссолини. Испания подняла голову после Франко. Советский Союз после Сталина продемонстрировал оттепель. Южная Корея пережила всех своих диктаторов и чувствует себя неплохо.

В-третьих, диктатура предлагает всем один путь.

Падение диктатуры создает множество путей, немало сценариев.

И когда все разваливается на куски, разные куски пойдут разными путями. В результате насилия станет меньше, а счастья больше.

Когда развалился Советский Союз, несколько стран выбрали путь демократии, другие достигли уровня гибридных режимов, и даже среди автократий есть гораздо более мягкие, чем СССР. Когда развалился Ирак, то по крайней мере Иракский Курдистан пошел по пути формирования современной государственности. Среди бывших колоний европейских империй есть немало довольно успешных стран. Так или иначе, разрушение диктатуры и/или империи всегда открывает возможности.

Проведенные наугад постколониальные границы собирают в одном государстве людей, которые не имеют ответа на вопрос, зачем им быть вместе. Неудивительно, что такие образования держатся вместе только грубой силой и залиты реками крови.

Поэтому любой шанс на свободу лучше гарантированной несвободы.

Путь вверх не обязательно успешен, но это не означает обреченности на ползание внизу.

Поэтому падение каждой диктатуры увеличивает радость и надежду. Даже если надежды лишь лучик.

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы