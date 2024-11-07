Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Венгрию за время полномасштабной войны России против Украины. Об этом свидетельствует видео прибытия Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.
По прибытии Зеленский сказал журналистам, что все комментарии будут после встреч.
Глава государства прибыл на этот саммит по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.
Ранее, 6 ноября, во время вечернего обращения к украинцам, Зеленский сообщил, что в Будапеште будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Кроме того, будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами.
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