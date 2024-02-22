Нидерландский премьер-министр "пользуется большим уважением во всем альянсе", заявил представитель британского правительства.

Великобритания готова поддержать Марка Рютте в качестве следующего лидера НАТО, заявил британский чиновник в четверг, через несколько часов после того, как стало известно о поддержке президентом США Джо Байденом уходящего премьер-министра Нидерландов.

"Великобритания решительно поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО", - заявил журналистам британский чиновник, пишет POLITICO.

"Рютте пользуется большим уважением во всем альянсе, имеет серьезные полномочия в области обороны и безопасности и будет гарантировать, что альянс останется сильным и готовым защищать и сдерживать", - добавил чиновник.

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Британская декларация оказывает дополнительное давление на страны восточного фланга, чтобы они перестали колебаться по поводу Рютте, которого критикуют за неспособность довести оборонные расходы Нидерландов до целевого показателя в 2 процента ВВП, обещанного всеми союзниками по НАТО.

Тем не менее, Рютте является явным фаворитом среди крупных союзников. В среду он стал лидером в единоличной гонке за высший пост в альянсе, который, как ожидается, Столтенберг освободит в октябре.

Перспективы Рютте - детали

Рютте уже заручился поддержкой двух третей стран НАТО, чтобы возглавить военный альянс, сообщили два высокопоставленных чиновника.

Позже в тот же день официальный представитель США подтвердил, что Байден является одним из тех, кто поддерживает Рютте, что, вероятно, побудит больше союзников поддержать выдвижение Рютте. Рютте нужна поддержка всех 31 члена НАТО, прежде чем он сможет быть объявлен генеральным секретарем.

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