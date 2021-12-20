Писательницу часто обвиняют в трансфобии.

Американская ассоциация квиддича и Высшая лига квиддича решили изменить название реальной версии этого спорта.

Об этом сообщается в их совместном пресс-релизе.

Реальный квиддич появился в 2005 году в Вермонте. Алекс Бенепе и Ксандер Маншель адаптировали игру из книг о Гарри Поттере в реальную жизнь.

Название игры является торговой маркой компании Warner Bros., поэтому она ограничивает возможность спонсировать команды и транслировать матчи.

Читайте такжеСпецэпизод "поттерианы": показали, как сегодня выглядят Драко Малфой и семья УизлиЕще одной причиной изменения названия стало то, что лиги хотят дистанцироваться от Джоан Роулинг, которая часто подвергается критике "из-за своей анти-транс-позиции".

"Наш вид спорта заработал репутацию одного из самых прогрессивных видов спорта в мире с точки зрения гендерного равенства и инклюзивности, отчасти благодаря правилу максимума гендерного равенства, которое предусматривает, что в команде не может быть более четырех игроков одного пола на поле", - говорится в сообщении.

В течение следующих нескольких месяцев лиги проведут серию опросов, чтобы принять решение относительно нового названия.

Джоан Роулинг обвинили в трансфобии

В июне Джоан Роулинг выпустила большую колонку "о вопросах гендера и пола". Писательница выразила беспокойство из-за растущего количества трансгендерных переходов среди девушек-подростков, а также из-за того, что у трансгендерных женщин есть доступ к женскому туалету.

Эссе автора стало реакцией на жесткую критику на ее твиты, в которых она, в частности, поиронизировала над высказыванием: "люди, у которых есть менструация". В результате Роулинг раскритиковали за трансфобию, причем не только активисты, но и актеры, сыгравшие в "Поттериане".

В ноябре 2021 года писательница пожаловалась на травлю со стороны защитников прав трансгендерных людей.

Автор: Людмила Жерновская