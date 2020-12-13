На третьем этапе, который должен начаться в апреле 2021 года, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife, разработанной Институтом биологических исследований имени Вейцмана.

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Во втором этапе испытаний примут участие 960 человек старше 18 лет, сообщает Newsru.co.il.

На первом этапе испытаний, которые проводились в двух больницах принимали участие 80 добровольцев.

Доктор Эрез Баренбойм, гендиректор больницы "Ассута" в Ашдоде, сообщил, что участники испытаний вакцины Brilife смогут узнать, получили ли они плацебо. Добровольцы, получившие плацебо, смогут сделать прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer.

По мнению профессора Баренбойма, добровольцам, получившим Brilife, нет необходимости в дополнительной вакцинации, так как у них должны появиться антитела к вирусу.

Израильские больницы конкурируют за количество добровольцев. Каждая больница получит в зависимости от числа добровольцев от 2,5 до 4,5 миллиона шекелей.

Сами добровольны должны получить от 5 до 6,5 тысячи шекелей в зависимости от количества доз вакцины.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле 2021 года, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

Что этому предшествовало

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса добились лучшего показателя эффективности, представив 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более 1 миллиарда - в 2021-м.

Великобритания, США и Мексика одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech для иммунизации населения от нового коронавируса.

8 декабря Британия первой из западных стран начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

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Автор: Виктория Токарева