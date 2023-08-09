Штаты продолжат принимать меры для привлечения наемников ЧВК "Вагнер" к ответственности.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты осведомлены о расположении наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. США продолжают следить за перемещениями и действиями "вагнеровцев".

"Конечно, мы видели передислокацию войск ЧВК "Вагнер", – ответил представитель Госдепа на просьбу прокомментировать информацию о строительстве в Гомельской области нового лагеря для "вагнеровцев", пишет "Укринформ".

Миллер подчеркнул, что Штаты следят за действиями "вагнеровцев" против интересов страны, в которой они находятся, и продолжат принимать меры для привлечения наемников ЧВК "Вагнер" к ответственности.

Видео дня

"Как мы уже отмечали, приход этих сил в Беларусь является еще одним примером того, как Лукашенко и дальше передает Кремлю возможности контроля и принятия решений вопреки интересам и желаниям беларуского народа", – добавил представитель Пентагона.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После того, как Пригожин пытался устроить "мятеж" в России, силы ЧВК "Вагнер" перебрались в Беларусь. Там они обустроили лагеря, куда перебрасывают и военную технику. На территории Беларуси уже зафиксировали перемещение нескольких колонн этой ЧВК.

Кроме того, на днях стало известно, что в райне аэродрома "Зябровка" в Беларуси начали строить новый лагерь для "вагнеровцев". Ожидается, что он будет вмещать до 1000 наемников.

Пребывание боевиков "Вагнера" в Беларуси приводит к росту напряжения не только на северной границе Украины, но и на границах стран НАТО. В частности, в Польше и Литве уже заговорили о возможности закрытия границы с Беларусью.

Вас также могут заинтересовать новости: