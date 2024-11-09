Явка на выборах составила 54,31%.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы подвела итоги выборов президента страны, состоявшихся 3 ноября. Ведомство признало выборы состоявшимися, информирует Радио Свобода.

Сообщается, что по результатам голосования победу одержала действующая глава государства Майя Санду, поддерживаемая партией "Действие и солидарность", которую поддержали 930 139 избирателей.

В то же время за ее главного конкурента, экс-генпрокурора Александр Стояногло, которого поддерживает Социалистическая партия Республики Молдова, проголосовали 750 430 граждан Молдовы.

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По данным ЦИК, явка на выборах составила 54,31%:

"328 855 избирателей проголосовали на 231 избирательном участке, созданном в диаспоре, что является наибольшим количеством избирателей с момента организации выборов за рубежом - факт, который обеспечил победу Санду, тогда как Стояногло набрал большинство голосов на территории Республика Молдова".

Выборы президента Молдовы - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове. Он отметил, что молдаване сделали однозначный выбор - выбрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Как сказал Зеленский, только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне.

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