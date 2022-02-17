Акцию провели в знак поддержки Украины.

Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне подсветили цветами украинского флага. Акция прошла в День единения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британского МИД в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что здание внешнеполитического ведомства подсветили в знак поддержки Украины в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом агрессивной кампании России. Как свободная демократическая страна в Европе Украина имеет право определять свое будущее без угрозы насильственного вторжения на границе", - говорится в сообщении.

День Единения - что известно

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения.

Согласно указу, в этот день необходимо поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины, провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

16 февраля сине-желтые флаги в честь Дня единения подняли по всей стране.

С праздником украинцев поздравили военные, которые защищают Украину в зоне ООС. Командующий Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага.

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