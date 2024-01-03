Губернатор провинции Керман назвал взрывы у кладбища, где похоронен Сулеймани, террористическим актом.

В Иране произошло два взрыва возле могилы генерала Касема Сулеймани. СМИ сообщают о более чем ста погибших.

Взрывные устройства с дистанционным управлением были заложены в сумках, одну разместили в 700 метрах от могилы Сулеймани, вторую - в километре, сообщают иранские СМИ.

По случаю годовщины гибели генерала в Кермане проходила траурная церемония. 103 человека, по последним данным, погибли в иранском Кермане в результате взрывов рядом с могилой генерала Сулеймани. Об этом пишет иранское информагентство Tasnim. 141 человек, под данным Tasnim, пострадал. Среди погибших шестеро детей. Губернатор провинции Керман назвал взрывы у кладбища, где похоронен Сулеймани, террористическим актом.

Ликвидация Сулеймани - детали

Ровно три года назад, 3 января 2020 года генерала Сулеймани ликвидировали по приказу Дональда Трампа в результате удара американских ВВС. Поводом стало нападение на посольство США в Багдаде.

Касем Сулеймани возглавлял "Аль-Кудс" - подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое проводило операции за рубежом. Он считался одним из самых влиятельных людей Ирана. Сулеймани был идеологом внешней военной политики Ирана. Он командовал спецподразделением "Аль-Кудс", которое поддерживало такие организации как ХАМАС и "Хезболла".

Гражданина Ирана приговорили к смертной казни за предоставление разведке США и Израиля данных о месте нахождения убитого командира Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

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