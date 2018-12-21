Эрдоган после разговора с Трампом отложил начало операции против курдов в Сирии

После разговора с президентом США Дональдом Трампом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил отсрочить начало проведения военной операции на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решила перенести на более поздний срок начало новой военной операции на севере Сирии.

По словам турецкого лидера, к переносу начала операции против сирийских курдов его побудила недавняя беседа с президентом США Дональдом Трампом. Именно после этого телефонного разговора у Анкары появились причины подождать с проведением военной операции на восток от реки Евфрат в Сирии, пояснил Эрдоган в пятницу, 21 декабря, пишет DW.

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"На прошлой неделе мы приняли решение начать операцию к востоку от реки Евфрат (...). Однако наш телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а еще контакты по дипломатической линии и на уровне представителей служб безопасности, а также заявления США (о выводе войск из Сирии. - Ред.) - все это привело к тому, что мы немного подождем ", - приводит слова турецкого президента агентство новостей Reuters.

По словам Эрдогана, Анкара отложила военную операцию на восток от Евфрата, "пока не будет заметно результатов решения американцев уйти из Сирии".

Напомним, 12 декабря Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение новой операции против сирийских курдов на восток от течения реки Евфрат. Эрдоган также подчеркнул, что цель такой военной операции - "очистить восток от Евфрата от сепаратистской террористической организации".