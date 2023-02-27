Сейчас изучают, есть ли возможность снова напечатать такой большой плакат и кто мог бы это профинансировать.

40-летний гражданин Украины, который ранее расклеивал по Германии Z-символы, уничтожил плакат с изображением украинских беженок в восточногерманском Потсдаме.

Это произошло в ночь на воскресенье, 26 февраля, сообщает SPIEGEL. Снимая свои действия на камеру для дальнейшего распространения роликов в соцсетях, мужчина вырезал из плаката женское лицо и приклеил вместо этого собственный плакат со словами "Украины не существует. Написано кровью Донбасса".

Этой же ночью охранник стройплощадки смог предотвратить две попытки неизвестных проникнуть на стройку. Впрочем, в конце концов вандал смог попасть на площадку так, что охранник его не заметил. Пока неизвестно, помогали ли ему в этом.

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Примечательно, что не первый антиукраинский жест этого мужчины, который привлек внимание немецких правоохранителей. Уже установлено, что на прошлой неделе этот же мужчина прикрепил российский флаг и Z-символы (используются россиянам как символика поддержка войны против Украины) к башне старого здания местного парламента. Расследование этого инцидента проводит Государственная охрана. В августе прошлого года он же срезал флаг Украины, который висел на строительных лесах в знак солидарности, и находится под следствием из-за этого поступка.

Поскольку плакаты связаны по смыслу, второй, неповрежденный, также решили снять. Сейчас изучают, есть ли возможность снова напечатать такой большой плакат и кто мог бы это профинансировать.

Лорд-мэр Потсдама Майк Шуберт в соцсетях выразил возмущение этим поступком, заявив, что "тот, кто разрушает искусство ... защищает войну Путина против Украины и снимает себя на видео, нападает на наш образ жизни".

"Важно, чтобы органы безопасности быстро подали сигнал", – написал он.

Фотопроект Юлии Кран St. Javelin

St. Javelin – фотопроект художницы из Германии Юлии Кран, посвященный войне в Украине. В рамках проекта художница делала портреты украинок, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии, и брала короткие интервью, в которых они рассказывали свои истории.

По словам фотохудожницы, проект вдохновлен известным изображением "Мадонны с Джавелином" - Марии, держащей противотанковую ракету Javelin, которую Украина получила от западных партнеров и которая сыграла важную роль на первых этапах обороны от российских захватчиков.

На прошлой неделе на месте реконструкции Потсдамской гарнизонной церкви было развернуто два 20-метровых плаката с фотографиями из серии Юлии Кран St. Javelin.

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