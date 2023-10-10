Сейчас румынские правоохранители устанавливают причины инцидента.

В ВМС ВСУ прокомментировали инцидент с грузовым судном, которое в сентябре взорвалось в Черном море возле Румынии и экипаж утверждал, что наскочил на мину.

Соответствующее заявление во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сделал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. "Хочу прокомментировать, что возле Румынии якобы на мине подорвалось судно. Эта информация не соответствует действительности. Сейчас продолжаются следственные действия относительно того, что именно это был за инцидент. Но однозначно могу сказать - это точно была не противокорабельная мина", - подчеркнул Плетенчук.

Он сказал, что в акватории произошел какой-то инцидент, в причине его разбирается румынская сторона, продолжается следствие.

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Также спикер прокомментировал информацию британской разведки о том, что россияне будут минировать входы в порты Одесской области.

"Мы мониторим эту ситуацию. Опасность связана, в первую очередь, с их (оккупантов – УНИАН) манерой минировать. Это сброс в море дрейфующих мин, которые могут перемещаться вдоль нашего побережья потому, что так течение устроено, и они это прекрасно знают. Но конечно они таким образом (сброс мин – УНИАН) нарушают все международные конвенции", - сказал Плетенчук.

Он сказал, что в случае минирования единственной целью РФ остаются гражданские суда, потому что Украина для России является конкурентом на агропромышленном рынке. По мнению спикера, таким образом Россия хочет избавиться от Украины как топпроизводителя агропродукции.

"Россия так же на этом рынке присутствует, ее единственная цель-заблокировать наш экспорт. Для Украины морской экспорт составляет 90%. По крайней мере так было до 24 февраля 2022 года, а море является основным экспортно-импортным каналом нашей страны", - добавил Плетенчук.

Взрыв судна в море возле Румынии

20 сентября CNN заявило, что возле Румынии, в акватории Черного моря, взорвалось грузовое судно Seama (флаг Того, Западная Африка). Говорилось, что моряки спасены. По данным румынского морского спасательного агентства MRCC, 12 членов экипажа Seama был эвакуирован и доставлен для оказания медицинской помощи в порт Сулина, недалеко от границы с Украиной. Взрыв якобы в машинном отделении Seama произошел примерно в 40 км (25 миль) от берега. Члены экипажа уверяли, судно подорвалось на мине.

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