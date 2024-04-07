Ядерная мощь Вашингтона - зонтик, под которым прячутся другие члены Альянса. И от угрозы России включительно. Но не сломает ли его каркас Трамп?

В четверг, 4 апреля, в Брюсселе разрезали шоколадный торт в знак единства и 75-летия НАТО, но не растопчет ли этот кекс Дональд Трамп, если станет новым президентом США в 2024 году. Мнение The Sunday Times.

Ядерная мощь Вашингтона - зонтик, под которым прячутся от опасностей другие члены Альянса - 31 страна. И от угрозы России включительно. Однако Дональд Трамп как политик уже давно критикует НАТО, а в дополнение, опережает действующего президента Байдена в опросах по уровню поддержки минимум в шести штатах США. Его влияние и замечания относительно будущего Америки и НАТО нельзя игнорировать, подчеркивает издание.

"Замечание Трампа о том, что он позволит россиянам "делать все, что им заблагорассудится", с "нарушителями" НАТО, которые не достигли установленной группой цели тратить 2% ВВП на оборону, стало печально известным", - напоминает The Sunday Times.

Некоторые политические "прагматики" пытается утешить: мол, мысли Трампа изменчивы, и он может быстро изменить свою риторику и позицию. Например, в 2017 году отношение Трампа к войне было не столь американоцентричным. Тогда он поддержал решение Барака Обамы устроить крупнейшее со времен холодной войны развертывание американских войск в Восточной Европе.

Однако новый Трамп политик - "версия 2.0", появившаяся после ошеломляющего полномасштабного вторжения Путина в Украину, выражает другие мысли. Хотя ряд его тезисов, в частности о том, что НАТО - бремя для США, является справедливым. Так считает издание.

"Трамп высказывается не совсем корректно, но его мнение о том, что Америка несет непропорциональное бремя в НАТО, является справедливым. Год назад только 11 членов Альянса достигли 2-процентного показателя, согласованного после того, как Путин захватил Крым у Украины в 2014 году. Хотя Столтенберг заявил, что в этом году эта цифра возрастет до 18", - отмечает The Sunday Times.

Сейчас в США существует почти двухпартийное согласие, что ситуацию следует менять: консерваторы пообещали увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, а лейбористы намекнули, что они поддержат эти планы, не беря на себя твердых обязательств.

Сейчас трудно точно оценивать, какой будет политика Трампа как президента. Не исключено, что в случае победы "мудрые головы" Белого дома смогут убедить его, что Америке следует поощрять ядерное распространение. "Но тогда она сделает себя более уязвимой. И на это нельзя рассчитывать", - резюмирует издание.

Трамп и его обещание завершить войну за один день

Украинцам Дональд Трамп известен не только своим скандалом о штурме Капитолия, который прогремел в конце его каденции как прошлого президента, но и довольно популистскими заявлениями относительно войны в Украине. В частности, политик несколько раз подчеркивал, что у него тесные отношения с Путиным, поэтому он сможет завершить войну за 24 часа.

Недавно американский дипломат Гордон Сондленд в интервью Forbes объяснил, что такие слова Трампа - скорее гипербола. В то же время Сондленд уверен, что Трамп как президент поддержит Украину. "Думаю, он даст кое-что понять Путину. Трамп умеет лучше Байдена подвести черту", - сказал он.

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