Гордон Сондленд прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он завершит войну в Украине за один день.

Дональд Трамп на посту президента США не завершит войну в Украине за один день, как он об этом заявлял. В то же время кандидат в президенты умеет жестко подвести черту

"Он (Трамп – УНИАН) поддержит Украину. Это будет в форме кредита, чтобы электорат Трампа был удовлетворен. Думаю, он даст кое-что понять Путину. Трамп умеет лучше Байдена подвести черту и сказать Путину: "Если ты не уберешься отсюда, мы увеличим количество вооружений - и твои люди будут гибнуть толпами". Трамп делал так со многими иностранными лидерами, которые планировали создать США проблемы. Он недвусмысленно говорил им: "Если вы планируете создать США проблемы, вы не доживете до этого". И они ему верили", - заявил американский дипломат Гордон Сондленд в интервью Forbes.

При этом он указал, что Трамп не завершит войну за один день – это гипербола, в которую он сам не верит.

Видео дня

"Трамп будет двигаться быстро. У него много недостатков, но он не ленив и не медлителен. В США есть поговорка: сверяться с часами или календарем. Трамп - сверяется всегда с часами. Трамп будет говорить по телефону с Путиным. Будет пытаться заключить сделку. Но не сможет ее заключить, потому что обе стороны "будут окопаны". Твердо убежден, что Трамп будет на стороне Украины, а не Москвы", - считает дипломат.

Сондленд считает, что Зеленский и Трамп найдут общий язык и украинский лидер сможет донести важность Украины.

"Друзья Трампа с Уолл-стрит и промышленности также расскажут ему, сколько ценных ресурсов есть у Украины. И что у наших стран может быть общий бизнес. Поэтому я хорошо смотрю на будущие отношения. Но я разочарован тем, что Трамп хочет сам решить вопрос Украины за восемь месяцев, если снова станет президентом. Время - это проблема для Украины. А Трамп был немного тихим, когда говорил о поддержке помощи в кредит. Это обидно, потому что тем временем теряется много жизней и территори", - заявил экс-посол.

В то же врем я он указал, что Трамп хочет выиграть выборы в США, ведь если он их проиграет, то потеряет свое влияние.

Помощь от США для Украины - последние новости

Издание Bloomberg пишет, что США оттягивают голосование за предоставление Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, вероятно, "застыло" до середины апреля.

При этом спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намерен внести пакет помощи для Украины на рассмотрение, когда конгрессмены вернутся с каникул. По его словам, помощь будет включать "некоторые важные нововведения".

Стоит отметить, что именно приспешники Трампа блокируют принятие пакета помощи для Украины, затягивая тем самым войну с Россией. В свою очередь, Трамп спекулирует на этом вопросе, пытаясь собрать больше предвыборных баллов, делаю громкие, а порой и обсурдные заявления.

Вас также могут заинтересовать новости: