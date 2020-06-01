В Берлине и Лондоне прошли митинги солидарности протестам в США

Люди держали плакаты с надписью "Правосудие для Джорджа Флойда", "Хватит нас убивать!" и "Кому теперь наступят на шею?"

В столицах Германии и Великобритании прошли акции солидарности с демонстрантами в США из-за гибели афроамериканца в Миннеаполисе.

Участники протеста на Трафальгарской площади в центре Лондона на коленях скандировали "нет справедливости, нет мира", сообщает "Голос Америки".

Затем они прошли маршем мимо здания парламента, завершив акцию возле посольства США.

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Несколько сотен демонстрантов также устроили митинг у здания посольства США в Берлине. Люди держали плакаты с надписями "Правосудие для Джорджа Флойда", "Хватит нас убивать!" и "Кому теперь наступят на шею?"

Как сообщал ранее УНИАН, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина скончался.

Некоторые демонстрации приобрели насильственного характера. Их участники блокировали дороги, устраивали поджоги и вступали в стычки с полицией, которая иногда применяла слезоточивый газ и пластиковые пули, чтобы восстановить порядок.

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