Суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолётов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Силы ВВС и ПВО Беларуси и РФ на учениях с 27 по 31 мая отработают прикрытие государственных и военных объектов, заявили в Минобороны республики.

В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

К учениям привлекаются авиационные базы, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС РБ, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ. Руководство учениями будет осуществлять командующий ВВС и войск ПВО Беларуси.

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"Основные усилия в ходе учений направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск", - сказано в заявлении.

В Беларусь прилетели ещё 6 вертолётов ВКС РФ, пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Вчера утром сообщалось , что 25 мая на аэродром "Барановичи" из российской Сещи прибыли два вертолёта Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. В последствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолётов.

По уточнённым данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолётов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Таким образом, прямо сейчас в Барановичах находятся:

2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ;

минимум 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ;

8 вертолётов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Учения в Беларуси - детали

В Беларуси провели внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия, заявил министр обороны режима Александра Лукашенко Виктор Хренин.

"В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь в Вооруженных Силах проводится внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия", - сказано в заявлении.

По словам Хренина, распоряжение о проверке поступило от главнокомандующего страны во вторник, 7 мая.

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