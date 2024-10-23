Ким Чен Ын проинспектировал ракетные базы и приказал готовиться к контрудару по врагам

Этот визит выглядит как попытка продемонстрировать военную силу перед важной датой голосования 5 ноября.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел инспекцию стратегических ракетных баз и приказал военным быть готовыми нанести контрудар по врагам "в любой момент". Эта инспекция совпала с приближением президентских выборов в США и может быть попыткой укрепить его авторитет на международной арене, пишет Bloomberg.

На опубликованной в среду фотографии, которую распространило официальное корейское центральное информационное агентство, Ким стоит рядом с межконтинентальными баллистическими ракетами, способными доставить ядерную боеголовку на территорию США, и общается с военными чиновниками.

Северная Корея часто проводит провокационные акции, такие как испытания баллистических ракет, в период выборов в США, и этот визит выглядит как попытка продемонстрировать военную силу перед важной датой голосования 5 ноября.

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Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы США создают "постоянно растущую угрозу" для его страны, из-за чего Пхеньян должен усиливать оборонный потенциал для возможного контрудара при различных обстоятельствах.

Также он отметил необходимость дальнейшей модернизации стратегических ракетных баз и обеспечения полной боевой готовности, чтобы иметь возможность быстро реагировать на возможные угрозы.

В декабре прошлого года Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты Hwasong-18 на твердом топливе, которая упала в море вблизи японского острова Хоккайдо. Эти ракеты являются самыми мощными в арсенале КНДР.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове обострилась. Южная Корея жалуется на отправку с Севера мусорных шаров, а Пхеньян обвиняет Южную Корею в отправке беспилотников. Также были взорваны дороги, соединявшие две страны. Кроме того, Южная Корея заявила, что Северная Корея направила войска в Россию для поддержки ее действий в Украине.

Твердотопливные межконтинентальные ракеты, такие как Hwasong-18, готовы к запуску за считанные минуты, что сокращает время для реагирования со стороны США. Однако остаются вопросы относительно их способности преодолеть американские противоракетные системы и эффективности при попадании в цель.

Новая угроза от КНДР

Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, как ожидается, первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Сколько их будет и как они будут оснащены, пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В октябре в РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами. Они могли приехать на тренировку, но не исключено, что РФ привлечет их к войне.

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