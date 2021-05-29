Финансирование может быть направлено на противодействие российской агрессии.

Государственный департамент США запросил у Конгресса 255 миллионов долларов на 2022 год для помощи Украине, в том числе на противодействие российской агрессии.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Там указывается, что помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России.

"Указанное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - сказано в сообщении.

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Кроме этого, деньги пойдут на улучшение системы здравоохранения Украины.

"Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через водоснабжение и инфраструктуру, укрепление участия общин, управления и экономической устойчивости", - говорится в сообщении.

Также часть средств должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности".

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Автор: Олег Давыгора