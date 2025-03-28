Гамбит или "подножка" в шахматах - это маневр, который имеет целью получить за жертву меньшей фигуры существенное позиционное преимущество, которое компенсирует материальные потери в острой и сложной борьбе. Концепция гамбита была предложена шахматистом Руи Лопесом еще в 1561 году и является отражением тогдашней итальянской военной мысли и науки, где доминировали так называемые "кондотьеры" - командиры-наемники, которые созывали наемные войска для защиты итальянских городов.

Интересная информация. Но как это связано с протестами в Турции? На первый взгляд - вообще никак. Но если немножко "копнуть" турецкий и региональный контекст, в котором эти протесты происходят, то получится, что это крайне актуально. Ведь турецкий президент Эрдоган идет на значительные риски и потери не просто так, а ради чего-то. Чего он добивается, и почему начал действовать именно сейчас? И главное для нас - как все это может повлиять на украинскую партию в глобальной игре на выживание?

Видео дня

Протесты в Турции начались после ареста 19 марта Экрема Имамоглу - лидера оппозиции и потенциального кандидата на президентских выборах от Республиканской народной партии (РНП). Днем ранее, 18 марта, у него аннулировали диплом - это блокирует возможность зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах в будущем.

Нюанс заключается лишь в том, что следующие выборы в Турции запланированы на май 2028 года. Что вполне укладывается в "предвыборную" логику президента Эрдогана, который и перед прошлыми парламентскими выборами заблаговременно "расчищал" ряды своих политических противников. И за такой срок, как, вероятно, надеются в Анкаре, все окончательно уляжется и забудется.

Следует добавить, что всему этому предшествовало заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, что он рассматривает возможность баллотироваться на следующий президентский срок. "Я за, если вы за", - сообщил он еще в январе. А уже 2 марта стало известно, что в Турции рассматривается возможность досрочных выборов - якобы в 2027 году.

Тоже нескоро, но это сигнал к старту предвыборной кампании, которую начала и власть, и оппозиция. По сообщениям СМИ, Имамоглу арестовали как раз за день до того, как оппозиция должна была объявить его кандидатом в президенты. Причем арестован был не только он, но и ряд его сторонников и других оппозиционеров. Это уже привело к экономическому кризису - курс лиры обвалился до антирекордов, фондовые индексы "посыпались"...

Возникает вопрос - стоило ли оно того? Ведь массовые протесты и проблемы в финансах вряд ли произошли бы без этих арестов. То есть турецкие власти сами спровоцировали кризис. Но дальше станет понятной суть этого "гамбита" Эрдогана - пожертвовать этим сейчас, чтобы получить больше в будущем. Это напрямую связано уже с внешней активностью Турции.

Арестованных, по "традиции", связали с курдскими террористами. С которыми сам Эрдоган, кстати, договорился в феврале о перемирии, которое имеет перспективы привести к самороспуску Рабочей партии Курдистана (РПК). Сложить оружие 27 февраля призвал и курдский лидер Оджалан.

Это стало возможным, в частности, и благодаря посреднической активности прокурдской турецкой партии DEM, которая действует легально и имеет представительство в парламенте страны. До этого представители этой партии имели целый ряд контактов с сирийскими и иракскими курдскими ячейками, имеющими автономию и поддерживающими РПК. Непосредственно заявление Оджалана тоже озвучили представители DEM.

То есть, когда сам Эрдоган ведет переговоры с курдами (лично или через посредников) и начинает процесс перемирия, в Турции происходят массовые аресты оппозиции под предлогом сотрудничества с теми же курдами. Важно, что здесь есть прямая связь - чем "тише" на фронтах борьбы с турецкими и иракскими курдами, тем больше внимания уделяется оппозиции.

С сирийскими курдами Эрдоган "порешал" еще раньше, когда в Сирии свергли режим Асада и установилась протурецкая власть Аш-Шараа. После этого турки и сирийцы вытеснили курдов с турецкого пограничья.

На днях, кстати, Турция и уже новая Сирия договорились об оборонном сотрудничестве и давно ожидаемом создании на территории Сирии нескольких турецких военных баз. Причем ранее рассматривался вариант, что россияне уйдут из Сирии, а на их базы зайдут турки.

Так ли это будет - пока не понятно, ведь идее вытеснения русских из Сирии сейчас противится Израиль, который не хочет видеть турецкие войска возле зоны своего контроля, но хочет сохранить влияние русских. Потому что, вообще-то, сейчас турки и израильтяне в шаге от открытого военного столкновения на территории Сирии. Это уже не борьба с партизанами - это совсем другая "лига" для обеих из них.

Обе стороны не хотят, чтобы дошло до действительно большой войны, но и уступать интересами не готовы. А где Израиль - там и Трамп с его "соглашениями". Аресты оппозиционеров в Турции начались одновременно с переговорами между Анкарой и Вашингтоном - формально по Газе, но фактически о зонах влияния на Ближнем Востоке в целом. Если обратить внимание, то контакты между турками и американцами идут даже чаще, чем между теми же американцами и украинцами.

Плюс параллельно идут переговоры с Кремлем, который, к сожалению, тоже присутствует во всех ближневосточных "схемах" в качестве посредника. И именно за счет украинских уступок США хотят повлиять на РФ, чтобы Путин стал поддерживать американские предложения. А где Трамп и россияне, там и Европа с Украиной с собственными национальными интересами.

Мы уже писали, что не зря переговорами о перемирии между Украиной и РФ со стороны США занимается Уиткофф - спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку. Где Ближний Восток, а где Европа? Но это не топографический кретинизм - все логично, если посмотреть картину в целом. Для Трампа Украина и Ближний Восток - это две стороны одной большой сделки, которая затронет в том числе и Турцию.

И турецкие оппозиционеры стали одной из "ставок" Эрдогана в этой сделке. С одной стороны, он зачищает себе тыл перед возможной большой войной за Газу и Сирию (а если она состоится, то действительно может стать крупнейшим военным конфликтом с 1980-х годов в регионе). Этому способствует то, что турецкая оппозиция традиционно ориентировалась на американских демократов, а не республиканцев (Трамп вряд ли будет сильно давить на Эрдогана за притеснение оппозиции).

Европа тоже сейчас зависима от турецкого ВПК, потому что силами одних только Франции и Германии ЕС быстро не перевооружить, а прямой военный конфликт с РФ европейцы уже воспринимают как неотвратимый (вопрос только в сроках). Поэтому критикует Эрдогана за притеснение оппозиции довольно слабо. Британия вообще высказалась в том смысле, что это внутренние дела Турции, что очень возмутило оппозиционеров, которые являются официальными партнерами правящей Лейбористской партии Британии.

С другой стороны, таким образом Эрдоган готовит аргументы для сделки. То есть, "мы отпустим оппозиционеров, а вы нам...". Что именно хочет получить Эрдоган не трудно догадаться - перспективу членства в ЕС. Но главное - доступ к европейским деньгам, выделенным на перевооружение Европы.

Европа же, на которую Эрдоган пытался опираться в противовес США, выставила условие для того, чтобы турецкие оружейники получили доступ к бюджету перевооружения ЕС на 150 миллиардов евро - подписать соглашение об обороне. То есть, чтобы Турция остановила сотрудничество с РФ и, возможно, с США (оборонных соглашений пока нет, поэтому не понятно до конца, какие там будут условия от Еврокомиссии). В ответ Турция также получит возможность сотрудничества со всеми участниками этой инициативы, а туркам крайне нужна авиация, в которой они очень отстают от того же Израиля.

И вот эти соглашения, в частности, будут одной из тем саммита "Коалиции желающих", который прямо сейчас проходит при участии украинской делегации во Франции. Турция настолько хочет получить доступ к европейским оборонным рынкам и бюджетам, что даже рассматривает возможность отправить своих миротворцев в Украину в случае мирного соглашения с РФ.

Кстати, такого же соглашения ЕС требует и от Великобритании, которая до сих пор пытается усидеть на "двух стульях" - между Европой и США. И вот переориентацию британцев на европейский ВПК французы и немцы, вместе с ЕК, и требуют.

Фактически этот оборонный фонд на 150 миллиардов евро становится "прообразом" европейского военного блока. Но Турцию пока не принимают туда. И все больше критикуют из-за протестов. Показательно, что Эрдоган пошел на уступки призывам европейцев и именно перед саммитом отпустил из-под ареста турецких протестующих (но лидеров оппозиции оставил под стражей). То есть обменял их свободу на свое участие в саммите. А если бы их не арестовал, то нечего было бы обменивать.

Таким образом, вся эта ситуация была спровоцирована турецкими властями, чтобы решить несколько задач, пользуясь благоприятной внешней конъюнктурой - "зачистить" себе пространство под выборы, выбить у внешних сил возможность повлиять на внутреннюю ситуацию в Турции через оппозицию, а также получить больше "козырей" на переговорах с европейцами и американцами.

Все это для усиления переговорных позиций в двух "сделках" - с США и другими сторонами по распределению сфер влияния на Ближнем Востоке, а также с ЕС - по заработку турецких оружейников и доступу к западным военным технологиям в обход санкций США (которые когда-то наложил на турок именно Трамп после покупки ими российских комплексов ПВО). Кстати, сейчас Трамп готов эти ограничения снять в обмен на уступки Эрдогана по Газе и Сирии для Израиля.

Но завершить следует другим - идеей "Большого Турана", которой грезит и над которой работает турецкий лидер. В марте, например, он предложил признать праздник новруз единым для всех тюрков в рамках Организации тюркских государств. Вроде бы пустяковая новость, но она показывает настоящие приоритеты Анкары.

И европейские деньги, американские технологии, сирийские ресурсы и спокойный турецкий "тыл", перспектива гарантированно переизбраться в 2027 году - все это нужно именно для создания "Турана" в формате "турецкого ЕС" под председательством Эрдогана.

Стоит ли эта цель для Эрдогана ослабления лиры, снижения фондовых индексов и других потерь, которые сейчас несет Турция? Вопрос риторический. Поэтому и "гамбит" - понести потери сейчас, чтобы получить преимущества в будущем.

Зато, понимая эти расклады и желания, мы, Украина, можем это использовать в свою пользу. Ведь как туркам нужны европейские бюджеты на ВПК, нам нужно турецкое оружие и сохранение запрета на вход в Черное море российских кораблей. И то, что мы отогнали российский флот, расчистив всю акваторию для флота турецкого, показывает, что у нас тоже есть "козыри", интересные и для турок, и для европейцев.

Мы должны не только пассивно ждать того, что там "порешают" американцы, европейцы, россияне, но и сами предлагать собственные соглашения, балансируя на чужих интересах, преимуществах и уязвимостях. И лучшего "адвоката" для Турции в Европе, чем Украина, Эрдогану сейчас найти будет просто невозможно.