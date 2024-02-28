На днях президент РФ посетил Казанский авиазавод.

В России заявили о производстве трех новых сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160М, один из которых еще не летал, пишет Defense Express.

Напоминается, что на днях президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиазавод (КАПО), где в частности проводят модернизацию или производят новые Ту-160М из заготовок советского времени по программе "воспроизводства". Там ему показали четыре Ту-160М в одном ангаре. Сообщалось, что из этих четырех два борта - строевые модернизированные бомбардировщики Ту-160, остальные - новые.

"Однако теперь российский "Центр анализа стратегий и технологий" в своем неофициальном блоге изложил несколько специфическую версию, из которой следует, что за 2022-2023 годы российский ВПК изготовил на самом деле не два, а три стратегических бомбардировщика типа Ту-160М", - говорится в публикации.

Аналитики добавили, что данную информацию следует как минимум принять во внимание: "Потому что речь идет все же о возможностях российского ВПК пополнять флот стратегической авиации ВКС РФ".

Напомним, в России заявили, что Путин полетал на моденизированном ракетоносце Ту-160М. Ему были продемонстрированы сразу четыре самолета с утверждением, что два из них были модернизированы, а еще два - были собраны из советских "заготовок".

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отмечал тогда, что сейчас нельзя сказать, какие именно работы над Ту-160М проводит Россия, поскольку в официальных заявлениях может быть пропаганда.

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