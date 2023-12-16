Турция, Болгария и Румыния планируют подписать соглашение 11 января в Стамбуле.

Три черноморских государства НАТО - Болгария, Румыния и Турция – планируют 11 января в Стамбуле подписать совместное соглашение о разминировании акватории Черного моря. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает TRT Haber.

"В рамках "Тройной инициативы", инициированной под руководством нашей страны по противоминной опасности в Черном море, мы провели 3-й раунд заседания Черноморской целевой группы по противоминной борьбе с участием делегаций Турции, Болгарии и Румыния, 22-23 ноября. Также планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трёх стран", - заявил он.

Он отметил, что восстановление мира и стабильности на Черном море важно для всего мира, особенно для прибрежных государств.

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И соответственно Турция "тщательно, ответственно и беспристрастно" выполняет Конвенцию о проливах Монтрё (которая регулирует судоходство через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное и Средиземное моря).

В случае подписания соглашения это станет первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как президент Владимир Путин приказал начать войну против Украины в феврале 2022 года.

Комментируя вторжение России в Украину, Гюлер подчеркнул, что Турция "продолжает усилия по поиску решения этого кризиса с первого дня", а также заявил, что территориальная целостность Украины должна быть защищена на всех уровнях и на каждой платформе.

Безопасность в акватории Черного моря

Ранее стало известно, что Великобритания совместно с Норвегией возглавят морскую коалицию для укрепления обороноспособности Украины в Черном море. В рамках коалиции Британия отправит Украине из своего состава Военно-морского флота два противоминных корабля класса Sandown. Кроме кораблей Sandown, Украина получит от Британии еще более 4 десятков других транспортных средств.

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