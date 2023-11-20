Заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре.

Члены НАТО Турция, Румыния и Болгария приближаются к соглашению о создании совместных сил для разминирования мин, попадающих в их части Черного моря в результате вторжения России в Украину.

Заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре в среду, чтобы попытаться окончательно согласовать детали подразделения по разминированию морских мин, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом, попросивших не называть их имени, поскольку эта информация не разглашается, сообщает Bloomberg.

Неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после двухдневной встречи, сказал один из источников. Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии не предоставили немедленных комментариев.

Видео дня

Встреча состоялась всего через несколько дней после того, как главнокомандующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлыоглу выразил несогласие с присутствием военно-морских сил в Черном море со стороны других союзников по НАТО, включая США, заявив, что они могут еще больше усилить напряженность в регионе.

Инициативы по разминированию Черного моря

В случае согласия минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как президент Владимир Путин приказал начать войну против Украины в феврале 2022 года.

Коалиция призвана быть полностью мирной и противостоять угрозе главному торговому маршруту, особенно для зерна, а также судам, занимающимся разведкой энергетических ресурсов в этом районе. Хотя Татлиоглу заявил, что Турция способна обеспечить безопасность в Черном море, высокопоставленный представитель Госдепартамента США подчеркнул необходимость "безопасного и взаимосвязанного Черноморского региона".

Вас также могут заинтересовать новости: