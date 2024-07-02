То, с чем Путин может смириться сегодня, может стать casus belli завтра, считает Times.

Пессимисты в США, бьющие тревогу по поводу риска прямого военного конфликта между США и Россией из-за Украины, оказались неправы, пишет The Times. Несмотря на многочисленные угрозы Путина США смогли поставить Украине оружие, включая ракеты дальнего действия, без каких-либо значительных ответных действий со стороны РФ.

И хотя "ястребы" в Вашингтоне все больше настаивают на том, чтобы США не позволяли страхам перед маловероятным Армагеддоном блокировать столь необходимую помощь для обороны Украины, однако The Times заявляет, что в этих рассуждениях есть несколько угроз.

"Первая заключается в том, что "красные линии" России - границы, пересечение которых спровоцирует ответные действия по отношению к США или НАТО - рассматриваются как фиксированные, а не подвижные. На самом деле, где они будут проведены, зависит от одного человека - Владимира Путина. Его суждения о том, что Россия должна терпеть, могут меняться в зависимости от его представлений о динамике боевых действий, намерениях Запада, настроениях внутри России и вероятной реакции остального мира", - пишет издание.

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Путин не решился нанести прямой удар по Западу в ответ на его военную помощь Украине. Но то, с чем он может смириться сегодня, может стать casus belli завтра, и мир узнает, где на самом деле проходят его "красные линии", только после того, как они будут пересечены, заявляет The Times.

Вторая проблема заключается в том, что, сосредоточившись на реакции РФ на каждый отдельный шаг помощи Украине, этот подход недооценивает совокупное воздействие на Путина.

"Российские эксперты убеждены, что США утратили страх перед ядерной войной - страх, который, по их мнению, был центральным фактором стабильности на протяжении большей части холодной войны", - пишет издание, отмечая, что ключевой вопрос, который сейчас обсуждается в российской внешнеполитической элите, - как восстановить страх Америки перед ядерной эскалацией, избежав при этом прямого военного столкновения.

При этом некоторые выступают за использование тактического ядерного оружия, чтобы шокировать Запад, тогда как более умеренные эксперты выдвигают идею демонстрационного испытания ядерной бомбы. Другие призывают нанести удар по американскому спутнику, связанному с предоставлением Украине информации о целеуказании, или сбить американский разведывательный беспилотник Global Hawk.

Любой из этих шагов может привести к кризису в отношениях между Вашингтоном и Москвой, пишет издание, поскольку в Кремле широко распространено мнение о том, что если РФ в ближайшее время не займет жесткую позицию, то США и их союзники по НАТО лишь пополнят арсенал Украины более мощным оружием, что в конечном итоге поставит под угрозу способность Москвы обнаруживать и реагировать на удары по ее ядерным силам.

Удары по РФ западным оружием

Как известно, недавно ряд стран разрешили Украине наносить удары по целям на территории РФ предоставленным нашим военным оружием. В частности, это поддержали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Франция, Германия, США и другие страны.

В то же время министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что США, Франция и Германия таким разрешением "пересекли красную линию".

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