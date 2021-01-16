Президент США Дональд Трамп улетит из Вашингтона во Флориду утром в среду, 20 января, незадолго до инаугурации избранного президента Джо Байдена.
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Об этом сообщает «Голос Америки». На объединенной военной базе «Эндрюс» пройдет церемония проводов президента, рассказал источник, знакомый с планами Трампа. При этом он не пожелал раскрывать свое имя, так как официально о планах действующего главы Белого дома пока ничего не известно. Рассматривается возможность проведения торжественного мероприятия, напоминающего визит на государственном уровне – с красной ковровой дорожкой, церемонией выноса знамен, военным оркестром и салютом из 21 орудия.
Трамп ранее объявил, что нарушит многолетнюю традицию и не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Вместо него церемонию посетит вице-президент Майк Пенс.
Трамп покинет Вашингтон через две недели после того, как его сторонники, вдохновленные выступлением президента на митинге, 6 января ворвались в здание Капитолия.
Ожидается, что вместе с Трампом во Флориду уедет небольшая группа его помощников.
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