Запрет действует на суда, которые ходят под российским флагом, а также корабли, которые иным образом связаны с РФ.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ. Об этом сказано в документе, который содержится в Федеральном реестре США.

Отмечается, что запрет распространяется на стоянку и движение в порты США для всех судов, которые связаны с Россией.

"Я продлеваю на 1 год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и передвижения связанных с Россией судов в порты Соединенных Штатов", - говорится в указе президента США.

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В документе указано, что чрезвычайное положение в отношении РФ было принято 21 апреля 2022 года при администрации экс-президента США Джо Байдена. Также в документе говорится о том, что политика и действия правительства России продолжают представлять собой угрозу национальной безопасности США.

Российские суда - другие новости

Ранее британским военным пришлось задействовать атомную подводную лодку, чтобы сделать предупреждение экипажу российского разведывательного судна, которое слонялось вблизи места прохождения стратегически важных кабелей на дне моря. Россияне нагло картографируют расположение стратегических подводных кабелей, которыми пользуются западные страны.

Кроме того, Британия ввела санкции против 10 судов РФ. Танкеры считаются главным звеном по теневой транспортировке газа и нефти для финансирования военных действий Москвы.

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