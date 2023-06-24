Полк имени Кастуся Калиновского заявил о готовность действовать.

Оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к белорусским дипломатам чиновникам и силовикам с просьбой помнить об интересах своей страны на фоне гражданской войны в России.

"В России происходит хаос, который все больше становится похож на гражданскую войну. ЧВК под контролем Евгения Пригожина бросила вызов официальной власти России из-за недовольства тем, что Россия проигрывает войну против Украины. В ФСБ уже завели уголовное дело на Пригожина, а в новостях мы видим, что "вагнеровцы" заняли Ростов и Воронеж", - заявила она.

О чем говорила Тихановская

Тихановская подчеркнула, то Россия сама развязала против Украины войну, которую теперь "принесла в свой собственный дом". Она отметила, что президент РФ Владимир Путин и диктатор Александр Лукашенко пытаются втянуть Беларусь в войну.

"Они говорят: Россия — ваш союзник. Но этот союзник несет хаос, войну, кризис. Путин может попытаться вовлечь белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом тоже... У нас — белорусов — свои национальные интересы. Ни Путин, ни Пригожин — не друзья Беларуси, и вы не должны выбирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну. Как эта ситуация повлияет на Беларусь — зависит только от нас с вами", - подчеркнула оппозиционерка.

Она призвала закрыть границу между Беларусью и Россией и не допустить военные действия в РБ.

"Сейчас лучший шанс выгнать российских военных из нашей страны. Если этот шанс будет пропущен, Россия сделает с нами так же, как с Украиной. Мы не должны позволить, чтобы Беларусь была вовлечена в военные действия в России, и самое главное — мы не должны допустить военных действий России у нас дома, в Беларуси. Беларусь должна закрыть границу с Россией, и начать вывод российских войск с белорусской территории", - отметила Тихановская.

Сегодня оппозиционерка создала оперативный штаб, которым будет руководить Валерий Сахащик.

"Мы приглашаем к участию представителей демократических структур. Проводим консультации с Полком Калиновского и белорусскими добровольцами", - сказала она.

Что говорит полк Калиновского

Беларуский батальон имени Кастуся Калиновского также обратился к согражданам в связи с разворачивающимися событиями в России.

"Подходящие условия для уничтожения диктатуры приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России, эта гражданская война нас не касается. Приближается время, когда перед белорусами станет выбор: исполнить преступный указ или присягу на верность белорусскому народу", - заявил командир полка Денис "Кит".

По его словам, на территории Беларуси у них есть резерв из действующих военных, военных запаса и обычных граждан, которые готовы освободить страну от диктатуры и оккупации.

"Нам нужны будут люди для решительных действий. Вступайте в отряды самообороны. Каждый город, каждая улица, будьте готовы для контроля над своей территорией и поддержки порядка. Военные, резервисты, беларуси, ждите нашего сигнала. Час свободы приближается", - подытожил он.

Гражданская война в России - главное

В ночь на 24 июня боевики ЧВК "Вагнер" выдвинулись по приказу их главаря Евгения Пригожина на Россию, чтобы "остановить" военное руководство РФ в лице министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Президент РФ Владимир Путин назвал шаг Пригожина "предательством" и "ножом в спину". При этом, по данным СМИ и разведки, он выехал из Москвы, которую "вагнеровцы" намерены захватить.

Колонна техники "вагнеровцев" уже замечена в Липецкой области России. Мятежники могут зайти в столицу уже к 19:00 по московскому времени.

Вас также могут заинтересовать новости: