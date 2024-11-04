Речь идет о том, чтобы можно было координировать много роботизированных систем и они работали вместе.

Страны НАТО активно разрабатывают новое вооружение, которое позволит получить технологическое преимущество над РФ. Так, The Times пишет о наземном роботе на военной базе в Латвии, которым управляет испанский оператор через сеть 5G из Мадрида.

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, этот аппарат пока используется в "ограниченном масштабе", однако теперь НАТО хочет, чтобы он бесперебойно работал на "более глубоком уровне".

Речь идет о том, чтобы можно было координировать много роботизированных систем и они работали вместе - роботы на земле, дроны в небе под контролем военных вдали от линии фронта.

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"Будущее современной войны формируется в Украине. Для преодоления российской угрозы сохранения технологического преимущества является чрезвычайно важным. Я хочу подчеркнуть важность не отставать", - сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По его мнению, предыдущие обязательства НАТО по обороне были "недостаточными" и могут "оставить нас позади". Премьер считает, что страны Альянса всегда должны ставить перед собой новые цели.

Как указывает издание, также был разработан "летающий Джавелин" - система высокоточного оружия Beak. Она запускает боеприпас и возвращается на базу, что более практично, в отличие от дорогих дронов-камикадзе.

Также создано беспилотное наземное транспортное средство, которое транспортирует раненого солдата в безопасное место, и надводный корабль, который может патрулировать территорию без экипажа.

На фоне усилий НАТО в технологической сфере для стран-членов есть и другие проблемы. В частности, возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США,

По словам Михала, он, как и Трамп, хочет, чтобы союзники по НАТО делали больший вклад в оборону. Эстония вскоре будет тратить на оборону 3,5% национального дохода, тогда как Великобритания тратит на это 2,3% ВВП.

В то же время политик поддерживает план победы президента Владимира Зеленского, который он описал как "надежный". Это поставило бы Украину в более сильную позицию, а Россию принудило бы к переговорам.

"А не наоборот. Потому что, честно говоря, мы знаем Россию - вежливость для них является слабостью", - подчеркнул Михал.

Он также выступил против ограничений на использование Украиной оружия большой дальности.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина добавила, что ожидание результатов выборов в США уже привело к "непредсказуемому будущему" во время конфликта в Украине и на Ближнем Востоке. Как она объяснила, союзники нуждаются в сильном лидерстве со стороны Штатов.

Война в Украине - роль роботов

Недавно в Минобороны показали новую передовую разработку для ВСУ - робот "Таракан". Наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей он способен транспортировать боеприпасы, продукты питания и снаряжение.

Кроме того, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке дрон отечественного производства "Колдун". Он способен корректировать огонь артиллерии.

Как писали СМИ, Украина смогла уменьшить потери среди военных своих Вооруженных сил на 30% благодаря использованию роботизированных комплексов в подразделениях.

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