Атаки в космосе опасны не меньше, чем обычные атаки, уверены в альянсе.

Североатлантический альянс обновил "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе".

Документ опубликован на сайте НАТО.

В обновленной политике отражено намерение НАТО интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны.

На космические атаки будут распространяться принципы коллективной обороны, включая пятую статью, - как и на киберпространство, морскую, воздушную или сухопутную среду.

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Согласно пятой статье, нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на альянс в целом. Решение о применении пятой статьи альянс будет принимать индивидуально в каждом конкретном случае.

В альянсе считают, что возможные атаки в космосе, из космоса или внутри него являются вызовом для безопасности НАТО. Они могут "угрожать национальному и евроатлантическому процветанию, безопасности и стабильности" и опасны не меньше, чем обычные атаки.

Напомним, в 2019 году в НАТО объявили космос оперативной областью, спустя год создали Космический центр в Германии и начали создавать Космический центр передового опыта во Франции.

Осенью 2020 года США развернули первую зарубежную миссию космических войск. Япония весной 2020 года создала эскадрилью космических операций.

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