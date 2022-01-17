Североатлантический альянс обновил "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе".
Документ опубликован на сайте НАТО.
В обновленной политике отражено намерение НАТО интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны.
На космические атаки будут распространяться принципы коллективной обороны, включая пятую статью, - как и на киберпространство, морскую, воздушную или сухопутную среду.
Читайте такжеВ НАТО заявили, что по-прежнему верят в возможность соглашения с Россией
Согласно пятой статье, нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на альянс в целом. Решение о применении пятой статьи альянс будет принимать индивидуально в каждом конкретном случае.
В альянсе считают, что возможные атаки в космосе, из космоса или внутри него являются вызовом для безопасности НАТО. Они могут "угрожать национальному и евроатлантическому процветанию, безопасности и стабильности" и опасны не меньше, чем обычные атаки.
Напомним, в 2019 году в НАТО объявили космос оперативной областью, спустя год создали Космический центр в Германии и начали создавать Космический центр передового опыта во Франции.
Осенью 2020 года США развернули первую зарубежную миссию космических войск. Япония весной 2020 года создала эскадрилью космических операций.