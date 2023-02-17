Американская делегация прибыла на шоу Aero India в Бангалоре.

США на этой неделе впервые доставили в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, американцы хотят убедить руководство этой страны перестать покупать оружие у РФ.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что Индия сейчас пытается модернизировать свой парк истребителей советских времен. В Нью-Дели обеспокоены задержками поставок из России из-за войны в Украине. Также на Индию давят старны Запада, которые хотят, чтобы она дистанцировалась от РФ.

Как указывается, американская делегация прибыла на недельное шоу Aero India в Бангалоре, которое заканчивается 17 февраля. Крупнейшее за 27-летнюю историю шоу подчеркивает растущие стратегические отношения между Индией и США.

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Хотя F-35 пока не рассматривается Индией, демонстрация двух самолетов в Aero India расценивается как стратегический шаг Вашингтона. Американцы избирательно подходят к выбору стран, которым они разрешают покупать F-35.

В то же время они одобрили продажу Индии оружия на сумму более 6 миллиардов долларов за последние шесть лет, включая транспортные самолеты, вертолеты Apache, Chinook и MH-60, ракеты, системы ПВО, морские пушки и самолет-разведчик P-8I Poseidon.

Война в Украине: позиция Индии

Осенью премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским президентом Владимир Путиным и заявил ему, что сейчас не время для войны.

В ноябре Индия заявила, что поддержит энергетический сектор Украины, страдающий от массированных атак РФ.

В начале зимы стало известно, что Моди отказался проводить ежегодный саммит с Путиным из-за его ядерных угроз.

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