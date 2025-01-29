Некоторые организации не поняли, могут ли продолжать работать, учитывая письмо из Госдепа.

Государственный департамент США временно продлил финансирование гуманитарных программ, которые "спасают жизни", сообщили The Washington Post и Associted Press, ссылаясь на заявление госсекретаря Марко Рубио от 28 января, которое отправили нескольким таким проектам.

Как отмечает Рубио, разморожено финансирование для проектов, которые обеспечивают "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания, убежище, средства к существованию". Впрочем, это не касается программ, связанных с абортами, гендерными программами, помощью трансгендерным людям и "другой помощью, не связанной со спасением жизни".

Программы гуманитарной помощи, которые спасают жизни, могут продолжить работу или возобновить свою деятельность, если они ее приостановили, добавил Рубио в заявлении для ряда проектов.

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В то же время The Washington Post отмечает, что многие гуманитарные организации, которые получили заявление Рубио, не поняли, могут ли продолжать работу.

Остановка финансирования программ помощи от США

Белый дом остановил выплаты всех федеральных грантов и кредитов, а команда президента Трампа инициировала большую проверку внутренних бюджетных расходов.

Ранее у Трампа остановили на 90 дней финансирование программ помощи другим странам - в частности, под эгидой программы USAID, которая реализует несколько проектов в Украине.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, комментируя эту ситуацию, заявила, что приостановление финансирования USAID не может не смущать, но это "не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть".

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