Сценарий прямой конфронтации РФ и НАТО в Украине вряд ли прорабатывается сейчас, уверен генерал.

НАТО могло бы закончить войну в Украине очень быстро, но в таком случае критически возрастет риск ядерной войны.

Как сообщил в интервью OBOZREVATEL руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, сценарий прямой конфронтации РФ и НАТО в Украине вряд ли сейчас прорабатывается.

"Если бы была подготовлена очень эффективная операция, то война могла бы закончиться быстро, потому что Россия не имеет даже десятой части потенциала, который имеют объединенные силы НАТО. Но это, конечно, повышение градуса по ядерной конфронтации и ядерной войне", - заявил Маломуж.

По его убеждению, если бы НАТО вступило в войну, то Россия попыталась бы развернуть стратегические наступательные вооружения "ядерного сдерживания", то есть нападения. Мир оказался бы на грани глобального кризиса и угрозы уничтожения человечества в целом.

"Байден и другие мировые лидеры очень четко чувствуют эту грань. Поэтому, думаю, глобального наступления не будет и такой сценарий сейчас не прорабатывается. Он прорабатывается на случай, если Россия начнет агрессию против какой-то из стран НАТО - против страны Балтии, против Польши. Тогда это будут мощные силы НАТО против России. Но это будет ответом на агрессию России, а не наоборот, когда Альянс, поддерживая Украину, вступит в войну", - отметил Маломуж.

Как НАТО реагирует на войну в Украине

Глава Военного комитета альянса Адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО понимают, что амбиции России выходят за пределы Украины и не исключают прямого военного столкновения с ней. Впрочем, риски ядерной войны все еще низки.

21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин прибег к ядерному шантажу. Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, и это не блеф". Украинский президент Владимир Зеленский тогда заявил, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и что также не считает это блефом

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что не видит "ничего, что заставило бы поверить, что Путин принял решение" применить ядерное оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "ядерная риторика" Кремля опасная.

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