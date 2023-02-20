Против страны организовали настоящий кибертеррор в качестве мести за сожжение священного писания мусульман Корана.

На выходных Швеция стала жертвой массированной кибератаки анонимной группировки Anonymous Sudan на фоне скандала, связанного с сожжением Корана под посольством Турции в Стокгольме.

По данным SVT, хакеры атаковали ряд государственных сайтов и компаний Швеции. В частности, в воскресенье, 19 февраля, злоумышленники попытались взломать сайты энергетической компании Vattenfall, сервиса корпоративной почты Kivra и официального приложения оповещений о чрезвычайных ситуациях SOS Alarm.

Как отмечают СМИ, хакерам не удалось нанести значительный вред в рамках своей кибератаки, однако у многих пользователей возникли проблемы с доступом на госсайты. На данный момент специалисты постепенно восстанавливают работу ресурсов.

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Сообщается, что за несколько дней до инцидента хакеры группировки Anonymous Sudan предупредили, что планируют атаковать сайты Швеции до вторника, 21 февраля, в рамках мести за сожжение Корана под посольством Турции в Стокгольме.

В шведском Агентстве по гражданской защите и подготовке к чрезвычайным ситуациям (MSB) также подтвердили, за последние недели количество кибератак на госсайты Швеции несоизмеримо увеличились.

По данным Службы безопасности Швеции, инцидент с сожжением Корана вызвал настоящий гнев в мусульманском мире, - с января 2023 года наблюдается постоянная угроза госбезопасности страны.

Скандал с сожжением Корана под турецким посольством в Стокгольме

Напомним, что 21 января у турецкого посольства в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран. Тогда в сеть "слили" соответствующее видео. Это стало причиной огромного дипломатического скандала между Турцией и Швецией, а также вызвало гнев среди мусульман.

23 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он возмущен действиями активистов в Стокгольме. На фоне этого турецкий лидер подчеркнул, что не собирается поддерживать страну, которая защищает террористов, во вступлении в НАТО.

Позже Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга выяснил, что инцидент с поджогом Корана у посольства Турции в Стокгольме - провокация россиян. Там заявили, что Россия просто использовала Палудана в своих интересах через местного журналиста Чанга Йоханнеса Фрика, который, вероятно, является агентом ГРУ РФ.