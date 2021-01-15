По мнению прокуроров, протестующие "попытались свергнуть правительство США".

Участники штурма здания Конгресса США намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц".

Читайте такжеПалата представителей США объявила импичмент ТрампуОб этом сообщает Reuters, со ссылкой на ходатайство прокурора округа Аризона о продлении ареста так называемого "шамана QAnon" Джейкоба Ченсли.

В ходатайстве подробно описываются события 6 января и детали расследования ФБР в отношении Ченсли. Одним из доказательств его намерений служит записка, которую он оставил вице-президенту США Майку Пенсу:

"Это лишь вопрос времени, справедливость наступает".

"Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение участников штурма Капитолия состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов", - считают прокуроры.

Они утверждают, что участники "жестокого восстания" "попытались свергнуть правительство США".

Как пишет СNN, согласно информации полиции Капитолия, Джейкоб Ченсли выделялся из толпы своим головным убором, раскрашенным телом и копьем, которое он носил.

Документ писали юристы Министерства юстиции штата Аризона.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: Катерина Шварц