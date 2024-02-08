По его словам, Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западных партнеров сделать все возможное, чтобы не допустить победы России, сообщает The Wall Street Journal.

"Путин не достиг ни одной из своих военных целей. Он думал, что через две недели сможет взять украинскую столицу Киев. Через два года ему еще далеко до этого, а Украина мужественно противостоит российскому давлению. Это благодаря героической борьбе украинского народа, но это также результат финансовой и гуманитарной поддержки Запада и поставки оружия и боеприпасов в Украину", – заявил Шольц.

Он также призвал партнеров не допустить того, чтобы Украина столкнулась с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов на поле боя.

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"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить. Долгосрочные последствия и затраты, связанные с неспособностью остановить агрессию Путина, превзойдут любые инвестиции, которые мы делаем сейчас", - сказал немецкий канцлер.

Он также напомнил, что с начала войны ЕС предоставил Украине 91 млрд долларов военной помощи. И назвал Германию лидером по поддержке Украины, вторым после Соединенных Штатов.

Помощь Германии Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц 8-9 февраля будет находиться с визитом в США. Там он планирует встретиться с президентом Джо Байденом и законодателями.

В январе канцлер раскритиковал объемы военных поставок Украине, запланированные партнерами по Евросоюзу. Он сказал, что они слишком малы.

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