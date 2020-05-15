Bloomberg: Дети могут никогда не вернуться в старую школу

Нарушение системы обучения, вызванное коронавирусом, может закончиться или катастрофой или большим прорывом.

Побочным действием пандемии COVID-19 стало то, что около 70% детей в мире больше не сидят за партами в классах. И даже там, где школы постепенно вновь открываются, возврата к норме нет.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что в Берлине дети начали ходить на уроки сменами. Их учебное время в этом академическом году измеряется часами, а не неделями. Возможно еще много лет дети будут значительно меньше времени проводить за партами в настоящих школах.

"Это нарушение традиционного образования может закончиться очень плохо, а может и на удивление хорошо", - говорится в статье.

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Пессимистический сценарий вполне легко представить. А вот оптимистичный требует дерзости, чтобы придумать, как можно использовать пандемию как шанс изобрести школьную систему заново. Но как именно? Издание обращается за идеями к Сэлу Хану - основателю Khan Academy, некоммерческой организации в Кремниевой долине, которая обеспечивает бесплатные инструменты для обучения. С начала пандемии серверы академии начали особо нагреваться, поскольку учителя, родители и студенты обращаются за помощью в дистанционном обучении и организации школы дома. Однако, интересно не то, как у Khan Academy идут дела, а как она представляет себе эволюцию школы.

В нормальной школе, которая всем хорошо известна со времен индустриализации, учителя часто тратят много времени на чтение лекций в основном пассивным и отстраненным ученикам, которые не очень слушают, что им говорят. Затем дети идут домой выполнять задания, а позже сдают контрольные работы для проверки усвоения материала. Часто это означает, что нужно сдавать стандартизированные тесты.

Но теперь это обучение перевернулось вверх дном. Дети смотрят дома лекции, которые записали или их учителя, или лучшие преподаватели мира. Дома они выполняют упражнения, за чем учитель может присматривать. К моменту прихода в реальный класс дети готовы к индивидуальному обучению. А учителя делят их на небольшие группы или же работают с каждым отдельно, чтобы расширить одни знания и заполнить некоторые пробелы.

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Сэл Хан называет "перевернутые" уроки "смешанными". Они проходят более оживленно, чем раньше. Учитель может более эффективно использовать учебное время, чтобы помочь ребенку на его уровне обучения. Поэтому процесс, который раньше был пассивным, теперь стал активным. Лекции, которые приходится сейчас смотреть дома, можно поставить на паузу, отмотать назад и прокомментировать в специальном чате. Урок проходит интерактивно. Важнее то, что дети так могут учиться в собственном темпе, а не в том, который в среднем характерен для их класса.

Технологически все это уже сейчас вполне возможно не только в академии Хана. Такие возможности дают многочисленные инструменты "образовательных технологий".

"Если вы не видите их в школе своих детей, это означает, что учителя еще не успели подстроиться под обстоятельства. Особенно это касается людей определенного возраста, которые имеют дело с такими вещами впервые в жизни. Многие используют интернет лишь для того, чтобы разослать задачи, а не взаимодействовать. Поэтому одной из главных целей стало переобучение самих учителей. Но учителя, у которых есть профсоюзы, должны быть открытыми к изменениям", - говорится в статье.

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Но, в конце концов, в этом суть кризиса: избавить общество от устаревшего мышления и привести к новым, лучшим привычкам. В "идеальном мире" интернет можно использовать для обучения и усвоения базовых концепций и фактов. А потом использовать встречи в Zoom и кратковременные личные встречи для выполнения креативных и социальных проектов, для проведения дебатов и обсуждения вопросов. Таким образом, сократические диалоги снова могут вернуться. Древний философ Сократ никогда ничего не записывал и никогда не ходил в класс. Вместо этого он ходил по Афинам со своими учениками и задавал им вопросы, пока они не поймут что-то лучше. Некоторые его воспитанники, такие как Ксенофонт и Платон, в конечном итоге стали успешными.

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Конечно, романтизировать все это не стоит, потому что реальность гораздо жестче. После вспышки пандемии коронавируса некоторые дети, перейдя на дистанционное обучение, вообще исчезли с радаров учителей. Они просто не появляются в сети. Но с новыми сокращенными графиками учителя могут звонить домой, как это делают некоторые врачи.

Также издание предлагает отказаться от длительных летних каникул, которые стали рудиментом аграрной эры, когда детей отправляли собирать урожай на полях. За долгое лето ученики забывают материал. Вместо этого лучше сделать каникулы более короткими и более частыми в течение всего года, чтобы сократить стресс во время учебы.