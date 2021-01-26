Немецкий канцлер должна была понимать, что газопровод укрепит Путина, разозлит США и сделает немецкую политику в отношении России ненадежной.

Ангелу Меркель в целом принято считать честной. Канцлера Германии ценят на международной арене. Потому что она не говорит все, что думает, и обычно имеет в виду именно то, что говорит. И именно поэтому Меркель стала жертвой самой себя.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. Когда немецкий канцлер дала свое благословение на построение газопровода "Северный поток-2", она провозгласила, что этот проект принадлежит исключительно частному сектору. Меркель особо хотела заверить, что проект и его внешнеполитические последствия будут предсказуемыми. И в этом она пыталась убедить даже себя.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: "Северный поток-2" снова строят, это вызов для Байдена и ЕСПока не известно, смогут ли оппоненты остановить надвигание всех этих последствий за несколько метров до завершения строительства. Но уже можно точно сказать, что политическая цена "Северного потока-2" стала неприемлемой по сравнению с его экономическими выгодами. Особенно потому, что, скорее всего, дополнительные объемы газа будут не нужны вообще. Цена была оплачена валютой, которая называется "доверие".

Особенно это касается немецкой политики в отношении России. Немецкое правительство правильно делает, что критикует Кремль за отравление оппозиционера Алексея Навального, его предвзятый арест, а также за осуждение и преследование его сторонников. Но ценность этой критики уменьшается с каждым усилиям федерального правительства вынести "Северный поток-2" в параллельную реальность, где газопровод не имеет ничего общего со всем, что происходит в России Владимира Путина.

Нефть и газ развязывают руки режиму Путина

Будучи частью империи "Газпрома", "Северный поток-2" - это элемент российского аппарата власти. Нефть и газ поддерживают работу этого аппарата. Именно поэтому в 2014 году санкции, которыми Россию наказали за нарушения на востоке Украины, ударили и по энергетическому сектору. Ни в чем невиноватая "труба" - это выдумка. Меркель слишком хорошо знает систему Путина, чтобы обманывать себя и убеждать в обратном. И она давно призналась в этом Украине.

Читайте такжеОстановить "Северный поток-2": Европарламент принял резолюцию из-за задержания НавальногоС российской точки зрения, главная цель "Северного потока-2" - это сделать Украину ненужной в транзитной цепи. С целью смягчить такие последствия, немецкий канцлер успешно добилась, чтобы Россия заключила соглашение о продлении транзита через украинскую сеть. Украина, часть территории которой оккупировал Путин, теперь должна полагаться на российскую добросовестность в выполнении этого соглашения. Меркель, которой Путин лгал лично, знает, о чем она просит Киев.

Но канцлер Германии недооценила сопротивление, с которым столкнулось строительство газопровода. Она лишь была права, когда решила, что Евросоюз не сможет действовать против немецкого влияния. Однако, убеждение, что угрозы США применить санкции на самом деле несерьезны, было ошибочным. С одной стороны," Северный поток-2 " может стать самым дорогим газопроводом за всю историю. А с другой - споры вокруг него могут испортить долгожданную перезагрузку в отношениях с США с началом президентства Джо Байдена.

Байдену не безразлична судьба Украины

С новым правительством США будет легче говорить о "Северном потоке-2". Потому что теперь все можно обсудить более разумно. Однако, нет гарантий, что достичь взаимопонимания будет легко, особенно если вспомнить, что республиканцы и демократы солидарны в отношении к российской ГТС. В Берлине до сих пор обсуждали увеличение закупки американского газа, чтобы задобрить Вашингтон. Но такая сделка больше в стиле Дональда Трампа. Федеральному правительству нужно готовиться принять факт, что Байдену на самом деле не безразлична судьба Украины.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Германию может возглавить политик, который оправдывал оккупацию КрымаГермания теперь может отвергать санкции США, ссылаясь на международный закон. Но у нее нет практического решения для борьбы с ними. Каждый поставщик, каждый страховщик и каждая компания по сертификации подумает дважды, прежде чем рискнуть вступить в конфликт с США. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Мануэла Швезиг, которая теперь выставляет себя главным борцом с американской гегемонией, тоже об этом знает. Издание напоминает, что Швезиг создала профинансированный "Газпромом" экологический фонд, который будет покупать оборудование для "Северного потока-2".

Пока не известно, кто возьмет на себя удар, если "Северный поток-2" будет заблокирован. Федеральное правительство должно быть осторожным, чтобы российская "труба" не стоила денег немецких налогоплательщиков. С политической точки зрения, "Северный поток-2" - это уже гигантская инвестиционная руина. Канцер Меркель должна это понимать. В некотором смысле, она сама себя подставила. Ее самообман теперь "вылезает боком".

История "Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань